Trapani: controlli e multe a negozi di alimentari per mancato rispetto di norme anti-Covid

I Carabinieri della Compagnia di Trapani, unitamente ai colleghi del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Palermo e del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Trapani, hanno condotto uno specifico servizio volto alla tutela della sicurezza alimentare e del lavoro, nonché per verificare il rispetto della normativa di contenimento della pandemia.

In particolare, i Carabinieri hanno ispezionato un market di generi alimentari etnici riscontrando diverse irregolarità nel Documento di Valutazione Rischi, soprattutto nella parte relativa alla misure di contenimento del Covid-19. Nella circostanza, il titolare dell’attività commerciale è stato anche sanzionato per 2.400,00 euro in quanto non aveva attuato le previste procedure di autocontrollo HACCP mentre l’attività commerciale è stata sospesa per 5 giorni.

Analogo provvedimento amministrativo è stato adottato anche nei confronti di un negozio di frutta e verdura per la mancata attuazione delle procedure di contenimento della pandemia. Il titolare, inoltre, risponderà della mancata attuazione delle procedure di autocontrollo HACCP e del mancato aggiornamento della registrazione sanitaria, con sanzioni amministrative pecuniarie per complessivi euro 6.000,00.