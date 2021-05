Marsala: scontro auto-moto sulla via Mazara

Un incidente stradale è avvenuto pochi minuti fa sulla via Mazara, a Marsala. Siamo a poche centinaia di metri dalla Villa Araba che ospita la locale Compagnia dei Carabinieri che infatti sono subito intervenuti sul posto.

Una vettura, una Twingo grigio metallizzata, proveniente verosimilmente dalla strada che collega la via principale con la via Tunisi, si è scontrata con un motore di media cilindrata. Ancora in corso gli accertamenti della dinamica per capire come è avvenuto lo scontro tra i mezzi.