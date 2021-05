Occupazione di Sala delle Lapidi, i consiglieri: “Attendiamo risposte certe”

E’ possibile che oggi nella riunione del Consiglio comunale si ritorni a parlare della situazione dell’Ospedale Paolo Borsellino di Marsala.

Anche se, come ha detto il presidente del Consiglio Enzo Sturiano nell’ultima seduta d’Aula, l’urgenza è quella di esitare gli atti propedeutici al bilancio di previsione che infatti compaiono nell’ordine del giorno. Cerchiamo di capire quali sono le posizioni che si stanno assumendo all’interno delle rappresentanze dell’Aula di Palazzo VII. Intanto l’occupazione dell’Aula decisa nell’ultima seduta, sta proseguendo.

I consiglieri si stanno alternando occupando la sede di Sala delle Lapidi in segno di protesta. Nel frattempo, nei giorni scorsi, è arrivata la risposta del commissario dell’Asp Paolo Zappalà a cui era stata inviata copia dell’ordine del giorno approvato in Consiglio. “Non siamo rimasti soddisfatti di quello che ci ha scritto il commissario – ci ha detto la vice presidente del Consiglio Eleonora Milazzo -. Per quanto mi compete non capisco cosa significhi che al termine della pandemia l’ospedale sarà riconsegnato alla fruizione dei cittadini per come lo era in epoca anti covid. Inoltre non abbiamo avuto alcuna certezza circa i tempi della realizzazione del centro per le malattie infettive che dovrebbe sorgere accanto alla struttura del Paolo Borsellino. Stiamo lavorando per rispondere con un altra lettera al commissario dove chiediamo ulteriori delucidazioni”.

Interpellando alcuni consiglieri che hanno aderito all’ occupazione (si tratta di 22 su 24) si è capito che vi è anche una sorta di delusione dalla mancata risposta della politica. “Qui non si tratta di essere da una parte o dall’altra dello schieramento politico – ci ha detto Vito Milazzo del Movimento Liberi -. Mi sarei aspettato una risposta dal presidente Musumeci che è anche il titolare pro tempore della delega alla sanità. Anche con il Governatore ritorneremo alla carica con richieste magari più dettagliate”. Il Movimento Liberi del quale Vito Milazzo è il capogruppo, non ha aderito all’unanimità all’occupazione dell’Aula Consiliare. “Il collega Lele Pugliese condivide in pieno tutte le richieste che abbiamo avanzato a Musumeci e a Zappalà – ci ha detto Milazzo -. Ha preferito invece non partecipare tecnicamente alla forma di protesta”.

Anche il presidente del Consiglio Enzo Sturiano che era stato tra i più “decisi” nell’ultima seduta d’Aula, ci ha detto che la protesta continuerà nelle stesse modalità. “Stiamo aspettando la riunione dei sindaci e la successiva conferenza tecnica per capire quali saranno le richieste e le relative soluzioni”. La particolarità di questa eccezionale forma di protesta è la condivisione di tutti i gruppi, sia di maggioranza che di minoranza. “Con i consiglieri comunali si sta provvedendo a redigere una nota – ci ha detto il capogruppo di Cento passi- Marsala Città Europea, Nicola Fici -. La nostra posizione rimane quella di chiedere il ripristino alla piena funzionalità del nostro ospedale”.

Intanto viene annunciata per domani, mercoledì 19 maggio con al centro la situazione dell’ospedale di Marsala e della sanità trapanese, una conferenza stampa congiunta dei deputati regionali Claudio Fava (Centopassi) e Baldo Gucciardi (Pd) che si svolgerà alle ore 17,00 davanti l’ingresso principale dell’ospedale Borsellino di Marsala”