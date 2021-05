Dopo 19 anni Vincenzo Pernice lascia la Posta di Marsala Centro, i colleghi: “Grazie di cuore”

Dopo oltre 19 anni trascorsi alla guida dell’ufficio postale di Marsala Centro, in via Garibaldi, il direttore Vincenzo Pernice lascia l’incarico per andarlo a ricoprire presso l’ufficio postale di Mazara Centro. La decisione è maturata a seguito del superamento degli anni di servizio svolti presso l’ufficio di appartenenza. Al suo posto subentra la direttrice Maria Basirico’ che ha svolto tale mansione a Paceco.

“Con Enzo Pernice sono stati 19 anni davvero indimenticabili perché si era creato un rapporto umano e familiare che andava al di là del rapporto di lavoro. Una persona sempre disponibile al dialogo, al confronto, disposta ad aiutare sempre gli altri ed un punto di riferimento per tutti dipendenti, colleghi e clientela compresa che vedeva in lui un uomo, un fratello, un amico ed un lavoratore gentile e professionale. Con l’occasione rivolgiamo a nome di tutti i dipendenti dell’ufficio Postale di Marsala Centro, i responsabili sezione contabile, sportellisti, consulenti, i rappresentanti sindacato Cisl Slp Trapani-Marsala, il segretario provinciale-coordinatore provinciale Peppe Ferrante, il componente regionale Cisl Slp Matteo Genna, Antonino Patti RSU, un ringraziamento di vero cuore a Pernice per la gentilezza e disponibilità che ha profuso in tutti questi anni ed al contempo auguriamo le migliori fortune professionali. Infine rivolgiamo un caloroso benvenuto alla nuova direttrice Maria Basirico’. Buona vita e ad majora caro Enzo e grazie di tutto”, scrivono i colleghi.