I rifiuti nelle cave di Marsala: il VIDEO

Uno scenario inquietante, per certi versi apocalittico, quello che si è palesato davanti agli agenti della Polizia Municipale nel corso del sopralluogo ispettivo effettuato in contrada Scacciaiazzo, presso la sede di un’azienda che si occupa di smaltimento di rifiuti in plastica. Come abbiamo raccontato in mattinata, tra i cunicoli delle cave sotterranee, è stata rinvenuta una notevole quantità di rifiuti, alcuni dei quali saranno oggetto di indagini specifiche. L’azienda è stata sottoposta a provvedimento di sequestro e il titolare risulta attualmente indagato.

Di seguito proponiamo il video effettuato nel corso dell’attività di indagine: