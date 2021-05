La 35ª Squadriglia Radar Remota di Marsala alza il livello di sicurezza con i corsi BLS-D grazie al Rotary

Nel mese di aprile, personale della 135ª Squadriglia Radar Remota di Marsala, con sede in contrada Perino, ha partecipato ad un corso di Basic Life Support – Defibrilator (BLS-D) al fine di mantenere elevato lo standard di sicurezza e prontezza.

ll corso è stato organizzato grazie alla cooperazione tra la Squadriglia e il Rotary Club di Marsala, rappresentato dal dottor Giuseppe Abbate, che da anni sostiene il progetto “Marsala Città Cardioprotetta”. L’attività ha consentito di ampliare il bacino di personale addestrato in grado di intervenire in situazioni emergenza che possono verificarsi sia nell’ambiente di lavoro, che nella regolare vita quotidiana, riconoscendo i sintomi dell’arresto cardiaco e attivando le manovre di prima soccorso. Il Tenente Giuseppe Reina, Comandante della Squadriglia, al termine dell’attività ha espresso parole di grande riconoscenza nei confronti del presidente della commissione, dottor Goffredo Vaccaro e degli istruttori, Simonetta Alagna, Riccardo Lembo e Giuseppe Angileri per la dedizione ed il servizio profuso a favore del personale e per il grande sostegno che il Rotary sta dando al progetto.

La 135ª Squadriglia Radar Remota posta alle dipendenze gerarchiche del Comandante la 4^ Brigata Telecomunicazioni e Sistemi Difesa Aerea -Assistenza al Volo di Borgo Piave (LT), è integrata nel sistema di Difesa Aerea della NATO e garantisce l’efficienza del sensore e degli apparati radio in dotazione, oltre alla piena operatività della cellula Ship Shore Ship Buffer (S.S.S.B.), punto nodale per l’integrazione dei dati radar tra unità navali, sistemi aviotrasportati e siti Difesa Aerea.