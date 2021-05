Riapertura ospedale di Marsala, un incontro tra sindaci trapanesi, Asp e Ordine dei Medici

Il sindaco di Marsala Massimo Grillo ha chiesto e ottenuto un incontro con i suoi colleghi trapanesi all’inizio della prossima settimana per affrontare insieme la situazione dell’ospedale di Marsala in una chiave di riprogrammazione provinciale. Oggetto dell’incontro sarà il ritorno alla piena operatività di tutti i reparti dell’ospedale Paolo Borsellino. E per questo verranno ascoltati sia i rappresentanti dell’Ordine dei Medici che il commissario provinciale dell’Asp, Paolo Zappalà.

“Ringrazio i miei colleghi sindaci – precisa Massimo Grillo – per la loro disponibilità. Ho loro rappresentato per grandi linee le problematiche sanitarie e le preoccupazioni della Comunità marsalese e loro stessi hanno riconosciuto il grande ruolo che è stato fin qui svolto dal nostro ospedale per il contrasto al Covid. In tal senso hanno espresso il loro pieno apprezzamento. Ci riuniremo già i primi giorni della prossima settimana per fare il punto, come avevo preannunciato in Consiglio comunale, sulla situazione sanitaria in provincia di Trapani ma anche per richiedere di programmare la ripresa dei vari servizi medici e chirurgici al Paolo Borsellino, una struttura che dalla fine dello scorso anno funziona come Covid Hospital. Occorre che l’Ospedale di Marsala ritorni alla sua piena e originaria attività di struttura Dea di primo livello”.