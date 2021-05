Nuovo direttore al patronato Inca Cgil, è il marsalese Gaspare Galfano

Il direttivo della Cgil ha nominato il nuovo direttore del patronato Inca. Si tratta di Gaspare Galfano, marsalese di 54 anni, che subentra, dopo otto anni, a Liria Canzoneri, componente della segreteria della Cgil di Trapani. Il neo direttore dell’Inca, dal 1996, ha ricoperto diversi ruoli all’interno del sindacato e del centro servizi: è stato componente del direttivo della Flai Cgil, operatore del Caaf, presidente dell’Alpa e responsabile di zona della sede di Marsala dell’Inca.

“Oggi più che mai – dice Gaspare Galfano – il patronato è chiamato a offrire assistenza e tutela legale ai disoccupati, ai lavoratori e ai pensionati fortemente segnati dalla crisi economica e occupazionale. Ricordiamo che gli operatori della sede di Trapani e di quelle territoriali assistono gli utenti in materia di previdenza, infortuni, malattie professionali, cause di servizio, disabilità, immigrazione e emigrazione, maternità, paternità, disagio economico e invalidità civile”. Gli uffici Inca sono aperti a Trapani, in via Garibaldi 77, e nelle sedi della Cgil del territorio trapanese, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 18,30.