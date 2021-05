A Trapani al via il Concorso letterario “Giovanni Battista Fardella”

Prende avvio la 1ª edizione del concorso letterario “Giovanni Battista Fardella”, una iniziativa proposta dalla Deputazione della Biblioteca Fardelliana e sostenuta dal Comune di Trapani. Il concorso intende celebrare il fondatore della Biblioteca, istituita nel 1830, e al contempo premiare il talento creativo dei giovani. Sarà infatti premiato con una borsa di studio lo studente che si sarà distinto realizzando un racconto (breve e inedito) che abbia come tema il mare. Il concorso è riservato agli studenti delle classi 3ª, 4ª e 5ª degli Istituti Superiori di Trapani.Una commissione di esperti all’uopo nominata valuterà gli elaborati pervenuti entro il termine prefissato.Al vincitore verrà assegnata una borsa di studio di Euro 1.500,00, messa a disposizione dallo sponsor dell’iniziativa, la Società Liberty Lines S.p.A..Gli elaborati, trasmessi in formato pdf, dovranno essere inviati entro e non oltre il 30 giugno 2021 alla seguente e-mail: amministrazione.fardelliana@bibliotecafardelliana.it

Nell’e-mail dovrà, inoltre, essere specificato, quanto segue:

Oggetto: “Concorso letterario Giovanni Battista Fardella”

Nome e cognome dello studente;

Scuola e classe di frequenza;

un recapito telefonico per eventuali comunicazioni.

Per informazioni contattare la Biblioteca Fardelliana, referente la dott.ssa Margherita Giacalone, al seguente numero tel. 0923/21540 ovvero inviare e-mail al seguente indirizzo: amministrazione.fardelliana@bibliotecafardelliana.it