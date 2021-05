Il tenore siciliano Pietro Ballo sceglie la Lega di Salvini

La Lega piazza un nuovo colpo in Sicilia. Stavolta si tratta di un nome noto del mondo culturale, il tenore Pietro Ballo. Il 68enne artista palermitano è stato nominato responsabile del dipartimento Arte e spettacolo del Carroccio in Sicilia

“Ha un curriculum di tutto rispetto e ha calcato le scene dei piu’ importanti teatri del mondo, dal Massimo di Palermo alla Fenice di Venezia, al Metropolitan di New York – dice il responsabile regionale dei dipartimenti Lega Sicilia, Igor Gelarda -, con delle puntate anche a Tokyo, Budapest, Berlino, Pechino e Madrid, esibendosi anche con Luciano Pavarotti. Così la Lega siciliana si arricchisce di figure di alto livello culturale, che sapranno farsi portavoce di un mondo, come quello dello spettacolo e dell’arte, fin troppo spesso dimenticato o non sufficientemente valorizzato e particolarmente in sofferenza a causa del Covid”.

“Ringrazio Matteo Salvini e il segretario regionale della Lega Nino Minardo per il prestigioso incarico che mi hanno conferito – afferma il tenore -. La politica di Matteo Salvini è l’unica, attualmente in Italia, che rispecchia il mio modo di vedere le cose. Mi metto a disposizione della Sicilia e della mia amatissima Palermo”. Ballo afferma di avere già in mente numerosi progetti per valorizzare la cultura e gli artisti locali in Sicilia e nel resto del mondo.