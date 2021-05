Marsala Volley, Rossana Giacalone: “Coltiviamo Successi”

La Pallavolo Italiana può vantare un gran bel primato di visibilità insieme al calcio e al basket. Un mondo quello della FIPAV, secondo solo alla federazione calcistica per numero di tesserati e che può contare, a differenza degli sport che vanno per la maggiore, su un volume economico inferiore. Sabato sera un team di pallavolo femminile italiano, sponsorizzata tra gli altri da IMOCO e Antonio Carraro, in diretta su Rai2, ha alzato dall’AGS forum di Verona il suo quarto trofeo in una stessa stagione. Questa volta l’IMOCO Conegliano dopo essersi imposto in Italia con lo Scudetto, la Coppa Italia e la Supercoppa ha conquistato in campo europeo la Champions League.

L’IMOCO / Carraro di Conegliano oltre a rappresentare una eccellenza sportiva italiana, rappresenta la punta dell’iceberg di tutta la Pallavolo Femminile. Non è un caso che la giocatrice più forte nel mondo sia l’opposto italiana Paolo Egonu che veste la maglia dell’IMOCO e che in televisione appare come testimonial di diversi marchi commerciali di altissimo livello nazionale. Un movimento in espansione, quello della pallavolo femminile e maschile, che nonostante il periodo difficile a causa della pandemia, può vantare di avere numeri, anno dopo anno, sicuramente in crescita. In Sicilia l’esperienza della Sigel Marsala Volley nel Campionato di super lega di serie A2, dopo 4 stagioni, raggiunge successi importanti piazzando ben tre mete di rilevanza nazionale: la qualificazione alla Coppa Italia, la pool promozione e l’ingresso nei Play Off. La capacità di raccogliere successi di una squadra, si lega fortemente ai nomi degli sponsor portandoli ad una reciproca visibilità sul territorio locale e nazionale di evidente portata positiva. L’esperienza più che positiva delle aziende che sono accanto alla vita di una società come il Marsala Volley e non solo la Sigel di cui porta il nome nel campionato, sono la testimonianza che l’investimento nello sport ha una ricaduta anche sociale e culturale laddove si riesce ad incidere positivamente nella collettività. La pallavolo è uno sport sano in tutti i sensi con un pubblico di famiglie, bambini, giovani ed anziani che sono il motore di un movimento che in ITALIA è il più bello del mondo. Il Campionato Italiano di Pallavolo sia maschile che femminile è il più forte del mondo e non è un caso che i migliori giocatori anche stranieri giochino tutti in Italia. Per un piccolo sodalizio di serie A come il nostro del Marsala Volley che ha assaporato, dopo tanti anni di sacrifici, il Gusto della Vittoria, l’auspicio è che i successi della squadra italiana campione d’Europa l’IMOCO/ Carraro di Conegliano servano da traino per tutto il movimento nazionale ed anche locale. Portare avanti una società di serie A è compito impegnativo che prevede impegno economico, nei confronti degli atleti ingaggiati e delle leghe di appartenenza, per le iscrizioni ai campionati e per sostenere quotidianamente le spese necessarie per affrontare con dignità un campionato, per non parlare della gestione di una struttura sportiva adeguata e dei suoi dipendenti. Affinché la cassa di risonanza data dai trionfi di Conegliano non riguardino solo la Massima Serie ma anche le cosiddette “piccole” ma non meno brave come Marsala Volley è indispensabile che le aziende del territorio e siciliane in genere, puntino all’investimento, piccolo o grande che sia, nel mondo dello sport dove i parametri di riferimento sono schietti e trasparenti: impegno, lavoro successo e benessere per tutti. Valori compatibili con le finalità aziendali come VITTORIA E SUCCESSO.

Rossana Giacalone

Relazioni esterne Marsala Volley

Consigliere FIPAV Sicilia