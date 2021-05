Ad Erice sventola la bandiera della Croce Rossa Italiana

In occasione della Settimana mondiale della Croce Rossa, martedì pomeriggio la sindaca di Erice Daniela Toscano e l’assessora Rossella Cosentino hanno ricevuto, nella sala giunta degli uffici comunali di contrada Rigaletta, il presidente del comitato CRI di Trapani Salvatore Mazzeo. Nel corso dell’incontro è stata consegnata al Comune la bandiera della Croce Rossa, già esposta nel Palazzo municipale di Piazza della Loggia.

«La Croce Rossa – sottolineano la sindaca Daniela Toscano e l’assessora Rossella Cosentino – supporta coi suoi servizi i cittadini ed esporre la bandiera al di fuori del nostro municipio rappresenta un segno di tangibile apprezzamento dell’importante contributo che fornisce. Si tratta inoltre di un’occasione per evidenziare l’importanza del volontariato in generale nelle nostre vite, e del generoso servizio che offrono i volontari, impegnati ogni giorno per la nostra salute».