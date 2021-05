Marsala: interventi di pulizia al Cimitero e a Villa del Rosario

Conclusa la pulizia straordinaria di due luoghi a cui i marsalesi sono più legati: il Cimitero Comunale e la Villa del Rosario. Una vera e propria bonifica che ha impegnato una squadra di una decina di operai per alcuni giorni, nonostante l’ultima pulizia straordinaria fosse avvenuta appena qualche settimana addietro.

“È incredibile che ancora nel 2021 nella nostra città si sia costretti a ricorrere a pulizie straordinarie e squadre di operai ad hoc per ripulire la sporcizia depositata da pochi ma testardi incivili – sottolinea l’assessore Michele Milazzo. Cosa passa nella testa di questi sciagurati che decidono di trattare come pattumiere luoghi cari alla memoria di tutti noi come il Cimitero e la Villa del Rosario? Non è solo questione di mancanza di senso civico o di rispetto per i defunti, è un gesto criminale di pochi senza vergogna che rovinano l’immagine della nostra città. Per fortuna – aggiunge l’assessore Milazzo – la maggior parte dei nostri concittadini ci sta aiutando con segnalazioni e organizzando, con volontari, la pulizia di alcuni siti della città. Ma continuiamo a chiedere la collaborazione di tutti per affermare e fare prevalere la civiltà sulla barbarie. Ci dobbiamo sentire tutti custodi della bellezza e della storia che abbiamo ereditato”.