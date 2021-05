Marsala esperienziale, l’Itet “Garibaldi” seconda al Premio Scuola Digitale

Marsala esperienziale. Ciuro ri mari è il progetto di trasmedia storytelling, classificatosi al secondo posto per la Provincia di Trapani per il Premio Scuola digitale 2020-21, presentato dagli studenti dell’Istituto Tecnico “G. Garibaldi”, unica scuola secondaria di secondo grado della città di Marsala ad accedere alla finale.

“Il marketing non è più una questione di cosa sai produrre, ma di che storie sai raccontare” (Seth Godin): così hanno esordito Erika Nibbio e Pasquale Titone, studenti della IV C SIA -Sistemi Informativi Aziendali, che hanno curato il pitch per la finale, in diretta streeming, di giorno 29 aprile.

“Non si tratta di semplice marketing narrativo, ma è di uno storytelling che vuole creare relazioni di valore, parlando alle persone e non soltanto alle buyer persons. La storia che abbiamo voluto raccontare è una storia calda di sole, profumata di mare e antica di secoli: Marsala! Una storia che affascina, impregnata di cultura. Il brand Marsala: di questo abbiamo voluto parlare. E questo richiede una comunicazione efficace, un percorso esperienziale per condividere sensazioni ed emozioni, suoni e perfino profumi. Il digitale si pone al servizio delle emozioni e diventa uno strumento prezioso per tessere, mantenere e rafforzare rapporti umani. Riesce anche a fare sognare, a trasmettere un messaggio “caldo” di emozioni e esperienze”.

“Si tratta di un progetto che mette in campo competenze digitali declinate al marketing e alla promozione del territorio e vuole essere viva testimonianza di un modo nuovo di fare comunicazione aziendale – afferma la dirigente dell’Istituto Tecnico “G. Garibaldi”, Loana Giacalone -. Quest’anno scolastico è stato foriero di tante esperienze interessanti e di crescita, non ultimo il PON Imprenditore io, progetto, finanziato con fondi europei, che ha sposato in pieno l’idea di scuola che vogliamo promuovere, fortemente radicata alla cultura d’impresa in chiave moderna, in cui la strategia del marketing e della comunicazione diventa fondamentale. Tante collaborazioni importanti, quella con il Polo Universitario di Trapani, Dipartimento di Scienze del Turismo, con il Fab Lab Western Sicily, con l’Associazione Turistica M.T.T. Pro Loco Marsala, Nonovento: tutte hanno lasciato un segno indelebile di competenze importanti. Sono nati tanti prodotti digitali interessanti: nel contesto di questo particolare progetto PCTO, un video, una app e un sito che aiutano il potenziale turista a muoversi agevolmente tra i vari servizi e luoghi significativi del territorio. Un Istituto Tecnico Economico come il nostro deve stare al passo con i tempi e sapere adattarsi alla evoluzione digitale del fare impresa attraverso efficaci strategie di marketing, in questo caso, del progetto in questione, di valorizzazione del territorio, che diventa turismo 4.0. Siamo indubbiamente molto orgogliosi del risultato, frutto di un lavoro di squadra straordinario che nasce da un preciso progetto di crescita personale e professionale dei nostri ragazzi, nell’ambito sia delle hard che delle soft skills, soprattutto in chiave di team working e di public speaking. Un grazie particolare all’Animatore digitale dell’ITET, Antonietta Bonafede, e al prof. Gaetano Anastasi, che hanno guidato gli aspetti tecnici e, non ultima, la docente tutor PCTO Antonella Milazzo, che ben ha saputo declinare le attività in chiave di service learning. La squadra è vincente sempre e l’ITET dimostra ancora una volta di essere una comunità forte e coesa, capace di interpretare il cambiamento in atto e a sviluppare le adeguate competenze richieste da un mondo sempre in rapidissima evoluzione. E questa è una straordinaria vittoria!! E adesso, respirate con noi U ciaro ri mari…respirate con noi il profumo di Marsala”.

Backstage:



Video Premio Scuola Digitale – “Marsala esperienziale, Ciuro ri mari”