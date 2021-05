La Sigel Marsala vince in 5 set nelle Marche contro la Megabox

Bel pomeriggio di maggio per i colori azzurri. É stata la domenica della prima affermazione fuoricasa di Pool Promozione per la Sigel Marsala che ha espugnato il PalaDionigi di Montecchio (Pesaro-Urbino) contro la Megabox Vallefoglia, dopo la disputa di un tie-break che certifica per la squadra lo speciale appeal esistente con i quinti set.

Nella partita valevole per il recupero della terza giornata di andata prestigioso successo della squadra di coach Amadio che, pazientemente, manda a termine una rimonta sulle padroni di casa della Megabox Vallefoglia, quest’ultime che chiudono la seconda fase proprio avendo affrontato le dirimpettaie azzurre oggi. Da questa partita scaturisce ancora l’acume tattico di coach Daris Amadio nel dare le giuste interpretazioni alle letture delle varie situazioni di gara. Sono servite poco più di due ore di gioco complessivo alle lilybetane per uscire dall’ennesimo confronto di torneo con le tigri biancoverdi con una nuova vittoria, dopo il precedente a Marsala del 10 aprile scorso in quello che si è trattato di un paradosso temporale, essendosi giocato prima il ritorno. Ai fini della classifica l’incontro di ieri per la Sigel non spostava di una virgola la situazione che la vedeva qualificata matematicamente ai PlayOff da sesta forza della batteria. Non così per la Megabox che alla vigilia del match doveva guardarsi bene le spalle da Macerata per il terzo posto che alla fine è arrivato nonostante il K.O. per le atlete di coach Fabio Bonafede. Così i punteggi dei singoli parziali giocati: [25/23; 25/13; 26/28; 17/25; 10/15]. Eletta Mvp dell’intero incontro Lauryn Elai Gillis con un totale di venti palloni messi a terra.

La Sigel Marsala è stata schierata in campo con il seguente sestetto iniziale che differisce di un solo elemento di quello sceso domenica scorsa contro Cutrofiano: capitan Demichelis e Mazzon a comporre la diagonale d’attacco; bande Pistolesi e Gillis; centri Parini e Caruso; libero Vaccaro.

Sotto di due giochi (25/23 e 25/13), la caparbietà e la ferma predisposizione delle azzurre di restare saldamente con la mente nel rettangolo rosa hanno dapprima rimesso in discussione il doppio vantaggio locale acquisito e fatto crollare le certezze originariamente create con un terzo set (qui l’ingresso del libero Mistretta a sostituire la sua alter-ego Vaccaro) vinto in volata da Demichelis e compagne previo un lungo inseguimento nel punteggio per larghi segmenti di gioco indietro anche di otto punti (19-11), ma venendone a capo con un infuocato ed incerto finale punto a punto fino ai vittoriosi vantaggi (26/28). Ma il recupero nel computo dei set si consuma nella quarta e penultima frazione. Con una Sigel letteralmente implacabile a partire dal 9-8 che prende coraggio scambio dopo scambio, trovandosi ai successivi passaggi intermedi del 13-9 e del 17-10 in pieno controllo. Grazie ad uno strappo sostanziale Marsala si avvicina al finale del set sicuro di sè, imbastendo il solito gioco arioso con le varie opzioni offensive che si presentano e si invola con un eloquente 17/25 a disputare il tie-break con il morale altissimo. Nessuno delle due squadre ci sta a perdere e in effetti l’avvio di ultimo gioco è nel segno dell’equilibrio: (6-6). Ma al cambio campo Marsala conduce di una sola incollatura (8-7). Due battute-punto consecutive di Sara Colombano danno l’allungo alla Sigel per 9-12. Successivamente, gli attacchi di Pamio e Dapic si infrangono sul muro marsalese e consegnano la vittoria ospite con il finale di 10/15.

Due squadre che nel quinto set hanno vissuto una sorta di de-ja-vù della gara di Coppa ma che quindi stavolta non tradisce le giovani di Amadio contro Bacchi e compagne. Tie-break al PalaDionigi oggi come allora con la sola differenza che il 4 marzo scorso si era reso necessario per decretare la semifinalista di Coppa Italia tra le squadre nella gara secca del Quarto di Finale. Adesso le residue energie saranno concentrate per una nuova fatica esterna che cadrà tra due giorni, quando martedì pomeriggio nel riminese alle ore 18.00 ci sarà la sfida di recupero della 6^giornata (1°turno di ritorno) contro Omag San Giovanni in Marignano (fuori dal discorso Playoff definitivamente dopo le due sconfitte negli ultimi recuperi) che non ha più nulla da chiedere alla stagione se non giocare per la gloria ed onorare l’appuntamento casalingo.

Tabellino. Megabox Vallefoglia-Sigel Marsala: 2-3 [25/23; 25/13; 26/28; 17/25; 10/15]

Megabox Vallefoglia: Balboni 4, Pamio 24, Bertaiola 8, Colzi 14, Bacchi 13, Kramer 11; Bresciani (L), Stafoggia, Dapic, Costagli ne. Durante, Ricci. Coach: Fabio Bonafede; vice: Giacomo Passeri

Sigel Marsala: Caruso 2, Demichelis 2, Gillis 20, Parini 2, Mazzon 20, Pistolesi 18; Vaccaro (L), Caserta 4, Colombano 2, Mistretta. ne. Soleti, Nonnati. Coach: Daris Amadio; vice: Francesco Campisi; Ass. Maurizio Negro

Arbitri: Marta Mesiano di Bologna e Beatrice Cruccolini di Perugia.