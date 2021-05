PD Marsala: “Bene l’iniziativa del Circolo Online Iotti”

Il Circolo del PD di Marsala esprime il suo compiacimento per la nascita del Circolo on line del Partito Democratico “Nilde Iotti”.



“Un’iniziativa lodevole che rappresenta una voce in più nel nostro territorio, in aderenza alle prerogative della linea politica della nostra segreteria.Con la speranza di assistere più spesso a questo tipo di iniziative potenzialmente sinergiche, dichiariamo la nostra piena disponibilità ad accogliere chi, esprimendo valori progressisti, voglia utilizzare un’ agorà virtuale come luogo di confronto”, scrivono Rosa Alba Mezzapelle, Gaspare Galfano, Cristian Angileri, Anna Caliò, Enzo D’Alberti, Federica Meo, Claudio Rallo.