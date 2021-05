Marsala, i commercianti all’Amministrazione: “Grazie per il dialogo continuo”

L’Associazione ACM, che raggruppa molti commercianti di Marsala, scrive all’Amministrazione comunale: “Ringraziamo il sindaco e l’Amministrazione comunale, per la disponibilità al dialogo e al confronto continuo dimostrato nell’ottica del superamento dell’attuale difficile situazione emergenziale. L’auspicio è che si possa continuare con la voglia di mantenere questo clima di collaborazione per consolidare e sviluppare il percorso appena intrapreso. Al Comandante dei Vigili Urbani, ai vigili, esprimiamo, la nostra vicinanza per l’ignobile atto di sabotaggio subito”.