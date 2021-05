“Da Azzurra a Luna Rossa: 40 anni di Coppa America”, evento online con i Fratelli della Costa (Mozia)

E’ questo il titolo dell’evento on line, organizzato dai Fratelli della Costa – Tavola di Mozia, da Loft Cultura e da ViF Velisti in Facebook, per martedì 4 maggio alle ore 19, dedicato ai 40 anni di Coppa America della Vela Italiana, con la partecipazione di tre tra i protagonisti assoluti dell’importante manifestazione velica.

L’iniziativa, ideata da Piero Pellegrino, verrà trasmessa in diretta sulla pagina Facebook dei Fratelli della Costa-Tavola di Mozia, sulla pagina facebook di Loft Cultura, sulla pagina, sui gruppi e sul canale YouTube di ViF Velisti.

Sarà Piero Pellegrino a introdurre l’attività dei Fratelli della Costa, assieme al Luogotenente della Tavola di Mozia, Sonia Luisi.

Ospiti dell’evento, assieme a Ignazio Florio Pipitone, consigliere FIV, a Davide del Puglia, istruttore nautico, e a Giuliano Luzzatto, tra i più affermati giornalisti di nautica, saranno Mauro Pelaschier, Timoniere di Azzurra, Francesco De Angelis e Checco Bruni, Timonieri di Luna Rossa.

”L’idea di vivere in un unico evento l’entusiasmo dei 40 anni della vela italiana in Coppa America – ha dichiarato Piero Pellegrino – ha entusiasmato tanto i Fratelli della Costa quanto gli stessi velisti, consci di essere delle leggende sportive viventi ed esempio di spirito di sacrificio e dedizione allo sport: una veleggiata lunga quarant’anni da vivere a bordo, insieme a loro. Gli spettatori potranno far loro domande e dialogare con veri campioni. Un’occasione unica”.

Modererà l’incontro Gianni Tex Tessaro, di Velisti in Facebook, assieme alla giornalista Jana Cardinale.