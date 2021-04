In servizio tre nuovi dipendenti al Comune di Erice

Hanno sottoscritto stamattina il contratto di lavoro individuale tre nuovi dipendenti assunti in diversi profili professionali di categoria C e D a tempo pieno e indeterminato attraverso l’utilizzo di graduatorie di concorsi pubblici espletati da altri enti locali.

I neo assunti sono uno di categoria “D” con profilo “Assistente Sociale”, uno di categoria “C” con profilo di “Istruttore Geometra” ed uno di categoria “C” con profilo di “Istruttore Amministrativo Contabile”.

Le assunzioni sono state effettuate in esito alla procedura di evidenza pubblica attivata lo scorso 15 marzo con un avviso per manifestazione di interesse a cui avevano risposto 89 candidati.

Oggi la stipula dei contratti e l’immissione in servizio dopo la sottoscrizione degli accordi con i Comuni detentori delle graduatorie, Seriate, San Vittore Olona e Castel del Piano, che hanno dato la disponibilità al Comune di Erice di procedere allo scorrimento delle graduatorie.

Presente alla stipula dei contratti anche la sindaca Daniela Toscano che ha voluto dare personalmente il benvenuto ai nuovi assunti.

«Oggi è una giornata importante per il Comune di Erice, – ha commentato la sindaca Toscano – abbiamo dato il benvenuto a tre giovanissimi che sono certa daranno nuova linfa ed entusiasmo nei nostri uffici. Sappiamo bene quanto è complicato in questo particolare momento storico trovare un posto di lavoro per cui sono particolarmente orgogliosa che tre giovanissimi ragazzi siciliani, già con un curriculum professionale di spessore, da oggi facciano parte del nostro organico. La recentissima proroga del termine per l’approvazione del bilancio e del consuntivo, peraltro, ci consentirà di completare nelle prossime settimane anche le altre procedure che abbiamo avviato per completare il percorso di rinnovamento avviato»