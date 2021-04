Servizi urgenti, firmato un accordo tra il Comune di Trapani e il Commissario di Misiliscemi

Firmata fra Giacomo Tranchida, sindaco Di Trapani e Carmelo Burgio Commissario per il Comune di Misiliscemi l’intesa operativa finalizzata all’individuazione dei servizi urgenti e in convenzione da attivare e gestire attraverso la struttura tecnica del Comune di Trapani, nelle more che il Comune di Misiliscemi si strutturi sotto il profilo organizzativo gestionale.

Nel corso della Conferenza di servizio che ha preceduto la sottoscrizione del verbale di concordamento, e alla quale hanno presenziato gli assessori, i dirigenti ed i funzionari responsabili dei servizi direttamente interessati, sono stati individuati analiticamente e per singola area di intervento, i Servizi Urgenti e di immediata operatività per i quali si continuerà ad operare su direttiva congiunta e fatto salvo il ristoro degli oneri sostenuti dal Comune di Trapani e i servizi che saranno oggetto di apposita convenzione.

“Lavoriamo insieme e offriamo ogni utile supporto al Commissario Burgio – dichiara il sindaco Tranchida – per facilitare la strutturazione organizzativo gestionale del nuovo Comune nato per volontà di molti cittadini delle frazioni, pur se-aggiunge- la macchina amministrativa del Comune di Trapani subirà contraccolpi data la già sofferta e nota carenza di organico. Dalla superiore intesa, il via alla manutenzione stradale straordinaria che andrà a realizzarsi nelle prossime settimane nelle frazioni di Guarrato e Rilievo“.