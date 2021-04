Arriva in radio e negli store il singolo “Canta che ti passa” del duo siciliano PèJo

PèJo, in questa strana estate che ci attende, ci farà ballare e dimenticare per un attimo il difficile periodo che stiamo vivendo. PèJo nasce dall’unione di due artisti siciliani, amici e colleghi sul palco, accomunati da una immensa passione per il proprio mestiere. Dopo anni di live in giro per il mondo, in questo anno di stop per il comparto culturale, hanno pensato di lanciare un singolo frizzante che vuole trasmettere ottimismo e buonumore!

“Canta che ti passa” è il singolo dell’estate siciliana, trasmette quella spensieratezza, quello spaccato di “nuova normalità” di cui abbiamo bisogno. Un reggaeton moderno, con una buona melodia, da cantare, che incita al movimento e all’allegria.

ASCOLTA “CANTA CHE TI PASSA”:

https://radiopromoter.lnk.to/lWx8VDxe

https://music.apple.com/it/search?term=canta%20che%20ti%20passa%20pejo

https://www.shazam.com/it/track/564138796/canta-che-ti-passa

“La distanza fisica può essere difficile ma non deve abbatterci – afferma PèJo -. Il brano intende alleggerire con ironia questo nostro presente, senza banalizzarlo ma infondendo positività e fiducia a tutti coloro che la ascoltano e cantano. Perché la musica ci può davvero salvare”.