Il 25 Aprile di Itaca Notizie: Federica Pellegrino e Andrea Scaturro leggono due brani su liberazione e fascismo (VIDEO)

Il 25 Aprile è la data che gli italiani hanno scelto simbolicamente per celebrare la Liberazione dall’occupazione nazista e dal regime fascista. Una ricorrenza importante, che da due anni deve fare i conti con le restrizioni dovute al Coronavirus, ma che è più che mai viva nel cuore della maggioranza degli italiani, che si identificano nei valori repubblicani e democratici che hanno dato vita alla nuova Costituzione Italiana, entrata in vigore il 1° gennaio del 1948.

Come già lo scorso anno, la nostra testata vuole ricordare in maniera speciale la Liberazione. Stavolta, lo facciamo attraverso due brani, scelti per noi da Francesco Vinci e letti dagli attori marsalesi Federica Pellegrino e Andrea Scaturro: “La ballata del 25 Aprile”, di Alfonso Gatto e “Don’t forget” di Ennio Flaiano. Un piccolo contributo, nel segno della memoria e della poesia, che continuano a rappresentare i principali anticorpi per scongiurare l’oblìo.

Federica Pellegrino legge La ballata del 25 Aprile di Alfonso Gatto