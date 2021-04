Attività produttive e Covid: prorogati i termini dei progetti comunitari

Via libera dal governo regionale alla proroga straordinaria unica al 14 luglio dei termini di scadenza per la realizzazione, rendicontazione e monitoraggio dei progetti comunitari di competenza del dipartimento Attività produttive, relativi agli avvisi per gli obiettivi tematici 1 (Ricerca sviluppo tecnologico e innovazione) e 3 (Competitività delle Piccole e Medie Imprese) del Po Fesr 2014-2020 presentati dalle imprese siciliane.

«Il perdurare dell’emergenza Covid e del rischio sanitario connesso ci ha spinto a chiedere un provvedimento di proroga straordinaria per venire incontro al tessuto produttivo regionale e – dice l’assessore regionale delle Attività produttive, Mimmo Turano – alle innumerevoli criticità vissute dalle imprese in questi mesi, alla luce delle disposizioni normative ed in considerazione del protrarsi del periodo emergenziale fino al 30 aprile 2021 da parte del governo nazionale».

In funzione della proroga straordinaria decisa dal governo Musumeci, i termini di scadenza, sia naturali che già prorogati, dei progetti comunitari a valere sul Po Fesr 2014/2020 e di competenza del dipartimento Attività produttive vengono ulteriormente slittati al 14 luglio 2021.

Per tutti i beneficiari, inclusi quelli che abbiano già presentato istanza di proroga, anche se ottenuta – qualora questa ricada nell’applicazione automatica dei nuovi termini e della conseguente concessione dei correlati benefici temporali – resta salva la facoltà di poter presentare una nuova istanza ai sensi degli avvisi pubblici che sarà oggetto di istruttoria ordinaria.