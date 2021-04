Solidarietà di Libera alla Polizia Municipale di Marsala: “Atto gravissimo”

Esprime preoccupazione e solidarietà al corpo di Polizia Municipale di Marsala, il presidio Vito Pipitone di Libera, che interviene sul danneggiamento delle auto in dotazione al comando di via Ernesto Del Giudice. Un episodio inquietante, su cui sono stati diversi gli interventi da parte delle forze politiche, sindacali e del mondo dell’associazionismo locale

“Quanto accaduto questa notte ai danni delle auto della Polizia municipale – si legge nella nota di Libera – è un atto gravissimo che colpisce non solo il corpo diretto dal comandante Vincenzo Menfi, ma ferisce al cuore l’intera comunità marsalese. Già il danneggiamento di una sola vettura sarebbe stato deplorevole, ma il fatto che ad essere state colpite siano state 13 auto, ad eccezione di quelle inquadrate dal sistema di video sorveglianza, spinge a mettere in campo analisi che fanno preoccupare non poco. Non riteniamo infatti che un manipolo di facinorosi sprovveduti possa aver fatto tutto questo d’impeto. L’evento, a nostro parere, assomiglia più ad un raid ben congegnato. Fatto che sicuramente fa ipotizzare che i vigili urbani, con la loro azione coraggiosa – nonostante i tempi difficilissimi e l’organico estremamente sottodimensionato – abbiano indebolito chi sceglie l’illegalità come propria condotta. Pertanto, nel ringraziare la Polizia municipale per l’impegno e il lavoro onorevole svolto quotidianamente, il presidio marsalese di Libera vuole manifestare la sua solidarietà, vicinanza e stima a chi ogni giorno è impegnato a far rispettare la legalità ed il bene comune”.