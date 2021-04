Verstappen vince a Imola su Hamilton e Norris, Leclerc 4° e Sainz 5°

IMOLA (ITALPRESS) – Max Verstappen vince il Gran Premio dell’Emilia Romagna. Gara ricca di colpi di scena a Imola con tanto di bandiera rossa al 34° giro per uno spaventoso incidente tra la Mercedes di Valtteri Bottas e la Williams di George Russell conclusosi senza problemi fisici per entrambi i piloti. Ma in Italia è la Red Bull a trionfare con una gara dominata da Verstappen davanti alla Mercedes di Lewis Hamilton, autore di un errore con i doppiaggi, e alla McLaren di Lando Norris. “E’ stata una gara davvero impegnativa, specialmente all’inizio sul bagnato. Era difficile rimanere in pista ma siamo riusciti a gestire queste difficoltà” le parole a caldo del vincitore.

Quarta e quinta posizione per le due Ferrari di Charles Leclerc e Carlos Sainz, entrambi a un passo dal podio dopo un intenso finale di gara. In zona punti anche Daniel Ricciardo, Lance Stroll, Pierre Gasly, Kimi Raikkonen ed Esteban Ocon.

(ITALPRESS).