Sant’Alberto e Madonna di Trapani, tutto il programma ￼

Il 7 agosto si terrà la festa di Sant’Alberto degli Abbati, patrono della città dal XVI secolo e patrono secondario della Diocesi con decreto della Santa Sede dal 2007 mentre dalla sera del 13 agosto, con la rievocazione dello sbarco della statua della Madonna si entra nel vivo delle celebrazioni tradizionali della Madonna. Da domani il Santuario della Madonna di Trapani sarà aperto già a partire dalle ore 5.30 fino alle 12 e dalle 16.30 alle 21 per agevolare i fedeli che partecipano alla Quindicina e che già nelle prime ore del giorno effettuano il tradizionale viaggio alla Madonna sia singolarmente che in gruppo o con le comunità parrocchiali del trapanese (il 14 agosto arrivano anche pellegrini a piedi da Cinisi). Il programma dei festeggiamenti patronali continuerà con altri appuntamenti anche dopo la solennità della Madonna di Trapani.

Di seguito date, luoghi e gli itinerari delle processioni così come diffuso dal Comitato festeggiamenti.

PROGRAMMA DELLE FESTE PATRONALI DI TRAPANI 2026

DALL’1 AL 16 AGOSTO 2026 –

Chiesa Cattedrale “S- Lorenzo”

ore 18.00 Quindicina in onore della Madonna di Trapani

ore 19.00 Vespri e Celebrazione Eucaristica (tranne giovedì 6 e 13 Agosto Santa messa ore 8)

FESTA IN ONORE DI S. ALBERTO,

PATRONO DELLA CITTA’ E PATRONO SECONDARIO DELLA DIOCESI

GIOVED Ì 6 AGOSTO 2026

ore 10.00 (Santuario “Maria SS. Annunziata”) Celebrazione Eucaristica.

Rito della benedizione dell’acqua e del dono del cotone di Sant’Alberto.

Ore 19.30 Trasporto della statua-reliquiario di S. Alberto dal Santuario alla Cattedrale.

Itinerario: Santuario, via Conte A. Pepoli, via Palma, piazza Nicolodi, viale Regione Siciliana, via G. Verga, (Parrocchia S. Alberto – Rione “S. Alberto”), via Salemi, via Marsala, via G. B. Fardella, piazza Vitt. Emanuele, viale Regina Margherita, piazza Vitt. Veneto (Consegna delle Chiavi), via Garibaldi, via Torrearsa, corso Vitt. Emanuele, Cattedrale.

ore 21.30 (piazza Municipio) Consegna delle chiavi della Città al Santo Patrono da parte del Sindaco Giacomo Tranchida

VENERDÌ 7 AGOSTO 2026 –

SOLENNITA’ DI S. ALBERTO

ore 19.00 (Cattedrale) Concelebrazione Eucaristica, presieduta da S. E. Mons. Pietro Maria Fragnelli, Vescovo di Trapani.

ore 20.15 Processione della statua-reliquiario di S. Alberto (dalla Cattedrale al Santuario)

Itinerario: Cattedrale, corso Vitt. Emanuele, via Serisso, via S. Francesco, via Gen. D. Giglio, via n. Nasi, via Turretta, piazza Lucatelli, piazza Gen. C. A. Dalla Chiesa, Casina delle Palme, via Torrearsa, piazza Saturno, via Sant’Agostino, piazza Sant’Agostino, via Argentieri, piazza Notai, via Cuba, via B. S. Pepoli, via Garibaldi, piazza Vitt. Veneto, via Reg. Margherita, piazza Vitt. Emanuele, via G.B. Fardella, piazza M. d’Ungheria, via conte A. Pepoli, Santuario Maria SS. Annunziata (Il simulacro sarà portato a spalla fino al Santuario).

FESTA IN ONORE DELLA MADONNA DI TRAPANI

PATRONA DELLA CITTA’ E DELLA DIOCESI

GIOVEDÌ 13 AGOSTO 2026 – NOTTE MARIANA

ore 21.00 (Piazzale Lazzaretto – Villa Nasi)Processione a mare con la MotoPesca “Colombo” ed i peschereccieArrivo della statua della Madonna di Trapani, accolta dalle Autorità.

Preghiera comunitaria alla Madonna con S.E. Mons. Pietro Maria Fragnelli, Vescovo di Trapani.

segue il trasporto in Cattedrale.

Itinerario: Via C. Lazio, via Scalo D’Alagio, via dei Marinai, via Carolina, piazza Gen. Scio, Corso Vitt. Emanuele, Cattedrale.

(in Cattedrale) Affidamento alla Madonna di Trapani

VENERDÌ 14 AGOSTO 2026

ore 17.30 (Porta delle Botteghelle – Ossuna) Manifestazione in onore della Madonna di Trapani, patrona della gente di mare. Momento di preghiera in suffragio dei pescatori, dei marittimi defunti e delle vittime del mare.

SABATO 15 AGOSTO 2026 – SOLENNITÀ DI MARIA SS. ASSUNTA IN CIELO

ore 05.30 Pellegrinaggio a piedi dalla Cattedrale al Santuario, con S.E. Mons. Pietro Maria Fragnelli.

Itinerario: Cattedrale, corso Vitt. Emanuele, via Torrearsa, via Garibaldi, piazza Vitt. Veneto, viale Regina Margherita, piazza Vitt. Emanuele, via G.B. Fardella, piazza Martiri D’Ungheria, via Conte A. Pepoli, Santuario.

ore 11.00 e ore 19.00 (in Cattedrale) Celebrazioni Eucaristiche.

DOMENICA 16 AGOSTO 2026 – SOLENNITÀ DELLA MADONNA DI TRAPANI

ore 11.00 (in Cattedrale) Celebrazione Eucaristica.

ore 19.00 (in Cattedrale) Concelebrazione Eucaristica, presieduta da S. E. Mons. Pietro Maria Fragnelli, Vescovo di Trapani.

ore 20.15 Processione della statua della Madonna di Trapani

Itinerario: Cattedrale, corso Vitt. Emanuele, via Corollai, via Custonaci, via Serisso, via S. Francesco, via Gen. D. Giglio, via N. Nasi, via Turretta, piazza Lucatelli, piazza Gen. C. A. Dalla Chiesa, Casina delle Palme, via Torrearsa, piazza Saturno, via Sant’Agostino, piazza Sant’Agostino, corso Italia, via XXX Gennaio, viale Reg. Margherita, P.zza Vitt. Veneto, via Garibaldi, via Torrearsa, corso Vitt. Emanuele, Cattedrale (entrata ore 23,30 circa)

DOMENICA 30 AGOSTO 2026 – GIORNATA DEL CREATO

Ore 18.30 Casina delle palme Musica e parole su “L’uomo servo e custode del creato”