Erice: bando per locazione di alloggi comunali per famiglie con reddito medio-basso

Con Delibera di Giunta n. 57 del 13 aprile 2021, è stato dato il via libera all’emanazione di un bando ad evidenza pubblica valido per la locazione di alloggi del patrimonio comunale (a cittadini esclusi dall’ambito di applicazione sull’edilizia residenziale pubblica) siti ad Erice Centro Storico, ex Hotel Villa Igea, rivolti a due categorie:

• Categoria A (Nuclei familiari con reddito medio-basso)

• Categoria B (Nuclei familiari con età inferiore a 31 anni con reddito medio-basso)

«Si tratta di una strategia di inclusione importante, in ambiti di fragilità sociale, che punta a combattere il fenomeno del disagio abitativo inteso in tutte le sue forme, oltre che quello del progressivo assottigliamento delle famiglie – commenta la sindaca Daniela Toscano -. Dalle famiglie e giovani coppie destinatarie di un’azione di social housing nel centro storico, perché a rischio di povertà abitativa, alle azioni rivolte a persone o nuclei familiari che necessitano di soluzioni temporanee nel percorso di accompagnamento verso l’autonomia. Inoltre, questo bando, del quale sarà data comunicazione non appena sarà emanato, andrà anche nella direzione di un ripopolamento del centro storico».

«Tale strategia – aggiunge il vicesindaco Gianni Mauro – ha l’obiettivo di consentire l’accesso alla casa più equo e sostenibile a favore di giovani coppie e famiglie residenti, nella consapevolezza che le capacità di risposta delle amministrazioni pubbliche nelle forme più tradizionali, quali quella derivante dagli alloggi di edilizia residenziale pubblica, è oggi insufficiente a intercettare l’intera gamma di disagio abitativo».