Salemi: era ai domiciliari ma passeggiava in centro, arrestato 41enne

I Carabinieri della Stazione di Salemi, in esecuzione del decreto emesso dall’Ufficio di Sorveglianza di Trapani, hanno arrestato C. G., 41enne residente in Salemi, pregiudicato per reati legati al traffico di sostanze stupefacenti.

Il provvedimento ha disposto la sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari, cui era già sottoposto il 40enne per pregressi reati, con quella della custodia in carcere ed è stato emesso grazie alla puntuale documentazione delle condotte illecite di cui si è reso responsabile l’uomo, pienamente condivise dalla competente Autorità Giudiziaria.

In particolare, alcuni giorni prima, nel corso dei controlli che vengono eseguiti giornalmente per verificare il rispetto dei provvedimenti giudiziari, i Carabinieri avevano accertato che il 40enne non si trovava nella propria abitazione, in palese violazione delle prescrizioni impartite, poiché sprovvisto di autorizzazione. Le immediate attività di ricerca avevano permesso di rintracciare l’uomo mentre percorreva a piedi le strade cittadine del centro e di condurlo presso gli Uffici del Comando Compagnia di Mazara del Vallo dove era stato dichiarato in stato di arresto per il reato di evasione.

Ora, in ottemperanza del Decreto emesso dall’Ufficio di Sorveglianza, al termine delle formalità di rito, i Carabinieri hanno condotto il 41enne presso la Casa Circondariale “Piero Cerulli” di Trapani.