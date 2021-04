In Sicilia in una settimana solo 681 guariti. Cosa succede ai dati Covid?

In Sicilia da una settimana non si guarisce più dal Covid. Secondo i dati che arrivano dall’isola nel post scandalo di dati falsati, dal 29 marzo al 4 aprile sono guarite solo 681 persone. Prima di questo periodo, i guariti arrivavano fino a mille portando a un decremento di casi.

Ci si chiede due cose: o i guariti venivano dati in maniera non corretta per tenere basso il dato totale, oppure ancora i guariti non vengono comunicati per un difetto di comunicazione.

Fatto sta che il numero degli attuali positivi (dato che si ottiene sottraendo ai casi totali i guariti e i morti), pari a 23.705 secondo il bollettino di ieri, è in crescita di oltre 6 mila unità rispetto alla settimana precedente.

Insomma c’è ancora qualcosa che non va nei dati siciliani e questo porta a un enorme empasse.