“Arrivederci a Màkari”, l’annuncio del produttore Degli Esposti, la seconda stagione ci sarà

«Di una seconda stagione inizieremo a parlarne dopo la prima puntata», sono state queste le parole di Carlo Degli Esposti, numero uno di Palomar durante la conferenza stampa di presentazione di Màkari.

Il produttore non si era sbilanciato in attesa del responso del pubblico che però, dopo la messa in onda delle prime tre puntate è stato chiaro: la fiction con Claudio Gioé, Domenico Centamore ed Ester Pantano è stato un vero e proprio successo: nella media delle prime tre puntate la fiction ha infatti raccolto 6,4 milioni di telespettatori con il 26,8% share.

Il produttore lo conferma con un Twett che lascia poco spazio all’immaginazione:

Un risultato che ha premiato la serie ambientata in Provincia di Trapani e che non lascerebbe dubbi ad una riconferma. Le premesse quindi ci sono tutte per riportare in prima tv Rai le storie raccontate nei romanzi di Gaetano Savatteri editi da Sellerio Editore. Per questa prima stagione sono stati utilizzati quattro racconti ed un romanzo dello scrittore.

Rimangono ancora a disposizione (quindi già pubblicati) altri quattro racconti e due romanzi per una eventuale seconda stagione. Ma non solo: il successo televisivo, potrebbe ispirare Savatteri a scrivere altre nuove avventure per Saverio Lamanna.