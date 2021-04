Giornalisti intercettati dalla Procura di Trapani, insorge la Fnsi. La Ministra Cartabia dispone accertamenti

Procura di Trapani al centro dell’attenzione nazionale, in seguito a un articolo pubblicato sul quotidiano “Domani” in cui si rende noto che nell’ambito di una inchiesta sulle Ong condotta dagli inquirenti trapanesi sarebbero state intercettate le conversazioni di diversi giornalisti. In particolare, si fa riferimento alle intercettazioni relative ai colloqui tra la cronista Nancy Porsia e la sua legale Alessandra Ballerini e ad alcuni stralci in cui si fa riferimento alle indagini sulla morte di Giulio Regeni. Ma tra le carte si legge anche di intercettazioni relative ad altri giornalisti: Sergio Scandura di Radio Radicale, De Pascale di Report Rai3, Francesca Mannocchi, Fausto Biroslavo.

«Non spetta a noi emettere sentenze, ma riteniamo opportuno che le autorità di garanzia chiedano chiarimenti e li rendano pubblici», scrive la Federazione nazionale della Stampa italiana, che annuncia di essere pronta a fornire «alle colleghe e ai colleghi ogni supporto e sosterrà tutte le iniziative che intenderanno promuovere».

Nel frattempo, la Ministra della Giustizia Marta Cartabia ha disposto accertamenti sulla vicenda.

Soddisfatto dell’iniziativa del Guardasigilli il segretario nazionale di Sinistra Italia Nicola Fratoianni, che ha preannunciato un’interrogazione sulla vicenda.