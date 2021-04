Birgi: primo volo con water cannon per la Lumiwings (VIDEO)

Primo volo con battesimo inaugurale per la compagnia aerea Lumiwings dall’aeroporto “Vincenzo Florio” di Birgi. Come da tradizione, sono stati utilizzati i mezzi idroschiuma dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Trapani. Si tratta del “water cannon”, un rito spettacolare, che tradizionalmente accompagna le “prime volte” delle compagnie aeree negli scali.

Protagonista, nella circostanza, un B737 della Lumiwings, in arrivo dall’aeroporto “Luigi Ridolfi” di Forlí, alle ore 19.

La compagnia greca collegherà per tutta la Summer 2021 lo scalo trapanese con quello romagnolo. Inoltre, garantirà altre 7 rotte internazionali: Santorini, Rodi, Heraklion, Katowice, Lodz, Arad, Craiova.