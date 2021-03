Allarme Covid all’Ars, la furia di Miccichè: “Ammazzerei qualcuno…” (VIDEO)

Letteralmente infuriato Gianfranco Miccichè, dopo l’allarme Covid scoppiato ieri sera all’Ars. Prima di chiudere la seduta, il presidente si è lasciato andare a uno sfogo molto colorito, rivendicando di aver chiesto in tempi non sospetti di procedere alla vaccinazione dei deputati regionali. “Sono talmente incazzato su quest’argomento, che vorrei ammazzare qualcuno…”. Di seguito il video integrale, condito da una sequela di improperi, per la verità non inconsueti per Miccichè, noto anche per il suo carattere fumantino.