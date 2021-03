Marsala: auto investe pedone in via Scipione l’Africano

Incidente tra auto e pedone nel tardo pomeriggio a Marsala. Intorno alle 19, una donna, alla guida di un’utilitaria, ha investito un giovane di origini africane che stava attraversando la strada. L’episodio è avvenuto nella centrale via Scipione l’Africano, di fronte il Monumento ai Mille. L’impatto è stato verosimilmente fortuito, in quanto la conducente ha riferito di non essersi accorta del pedone. Il ragazzo è rimasto per terra, traumatizzato dallo scontro ed è stato soccorso da un’ambulanza del 118. Sul posto anche la Polizia del Commissariato di via Verdi.