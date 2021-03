L’assessore allo Sport del Comune di Marsala, Michele Gandolfo, risponde alle pesanti dichiarazioni dell’Amministratore unico del “Marsala Calcio”, Jilhed Gharbi (che potete leggere QUI).

“Quanto dichiarato dal rappresentante della società calcistica, riportato da alcune testate giornalistiche, contiene diverse inesattezze che non rispecchiano la volontà di questa Amministrazione – afferma Gandolfo – che, al contrario, è vicina agli imprenditori che intendono sostenere il Marsala Calcio. In più, stiamo lavorando alla modifica del Regolamento per l’affidamento degli impianti sportivi – e quindi anche del Lombardo Angotta – in maniera tale da permetterne la gestione per un numero congruo di anni. In tal modo, si consentirà che possano essere recuperati gli investimenti societari volti a rilanciare gli impianti affidati. Concludo, evidenziando che i marsalesi non sono razzisti. Anzi, l’accoglienza è stata sempre il loro valore aggiunto”.