In Sicilia riprendono le vaccinazioni AstraZeneca, ecco cosa fare

Riprendono questo pomeriggio, dopo le 15, le somministrazioni di vaccino AstraZeneca in Sicilia, dopo il via libera dell’Ema, l’agenzia europea del farmaco che ha escluso il nesso tra i casi di trombosi in Italia e in tutta Europa a causa del farmaco. Nei giorni scorsi infatti, sono diversi i casi di malesseri se non addirittura decessi dopo la somministrazione di un lotto del vaccino AstraZeneca. Nonostante le procure che indagano, l’Ema ha comunque dato l’ok alla vaccinazione.

Chi non ha ricevuto nei giorni scorsi l’sms di Poste Italiane con l’annullamento dell’appuntamento per la dose, potrà recarsi nei centri vaccinali del proprio territorio nel giorno e nell’ora stabilita.

Va ricordato che le Autorità sanitarie hanno predisposto uno schema – diffuso anche dalla Regione Sicilia oltre che dal Governo nazionale – secondo cui per determinate patologie, è esclusa la vaccinazione con AstraZeneca.

QUI LO SCHEMA DELLE PATOLOGIE ESCLUSE: