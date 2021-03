Vaccini, Trapani: Turano risponde a Tranchida, “Polemiche inutili e dannose”

«A volte sono le polemiche gratuite a trasformarsi in passerelle e, onestamente, in questo momento delicato dovremmo farne tutti a meno, a cominciare da chi riveste ruoli istituzionali». Così l’assessore alle Attività produttive della Regione Siciliana Mimmo Turano, replicando al sindaco di Trapani, Giacomo Tranchida che ha giudicato la presenza del presidente della Regione come “passerelle politiche sulla salute” per la prossima visita al centro vaccinale di trapanese.

«Ho trovato fuori luogo e ingiuste – continua l’esponente del Governo regionale – le parole riservate dal sindaco Tranchida al presidente della Regione che da mesi è in prima linea come tanti altri nella battaglia contro il Covid. A Giacomo Tranchida dico con franchezza che questa polemica è davvero sterile, se non dannosa e strumentale. Non se ne sentiva il bisogno, ciò che serve invece è un maggiore sforzo di unità tra le istituzioni che è il presupposto per un impegno efficace», conclude Turano.