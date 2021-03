A Trapani apre i battenti l’Hub vaccinale alla presenza di Musumeci

Apre domani, 17 marzo, alle 10.30 il Centro vaccinale di Trapani allestito al “Centro Polifunzionale per l’integrazione degli immigrati” in via Salemi (Contrada Cipponeri) che darà il via alla campagna vaccinale anti-Covid nella provincia di Trapani. Per l’occasione saranno presenti il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci e l’assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza.

Si tratta dell’ottavo Hub vaccinale siciliano (dopo Agrigento, Ragusa, Palermo, Catania, Siracusa, Messina e Caltanissetta), messo in piedi grazie all’accordo stipulato tra Asp e Comune di Trapani, proprietario dell’immobile. La struttura, i cui locali sono stati adeguati dalla Protezione civile regionale, prevede al suo interno 20 postazioni che possono operare contemporaneamente.