Incendi nel trapanese, canadair ancora in volo: emergenza senza fine

Non si ferma l’emergenza incendi in Sicilia Occidentale. Anche nel fine settimana appena trascorso la provincia trapanese è stata interessata da diversi roghi che hanno richiesto un imponente dispiegamento di uomini e mezzi, con i canadair nuovamente impegnati nei lanci d’acqua per contenere l’avanzata delle fiamme. La situazione più delicata si è registrata nel territorio di San Vito Lo Capo, dove un incendio ha interessato la zona di Piano di Sopra, rendendo necessario l’intervento delle squadre dei Vigili del Fuoco e dei mezzi aerei della flotta antincendio. Le alte temperature e il vento hanno favorito la propagazione del fuoco, mantenendo elevato il livello di attenzione.

Per tutta la provincia di Trapani i canadair sono rimasti operativi per ore, effettuando continui rifornimenti e lanci sulle aree maggiormente colpite. Un supporto indispensabile per le squadre a terra, impegnate a circoscrivere i fronti attivi e a proteggere abitazioni, infrastrutture e aree di particolare pregio ambientale. L’emergenza si inserisce in un contesto di rischio incendi elevato che interessa gran parte della Sicilia. Le condizioni meteorologiche, caratterizzate da caldo intenso e vegetazione particolarmente secca, continuano infatti ad alimentare il pericolo di nuovi focolai. La distruzione di Montagna Grande, nel territorio valdericino, è troppo viva nella nostra memoria.

Le autorità invitano i cittadini alla massima prudenza, evitando qualsiasi comportamento che possa provocare accidentalmente incendi (come gettare dal finestrino mozziconi di sigaretta o abbandonare i rifiuti, ecc.) e segnalando immediatamente eventuali colonne di fumo o principi di rogo ai numeri di emergenza. Nel frattempo resta alta la vigilanza su tutto il territorio provinciale, con uomini e mezzi pronti a intervenire in caso di nuove criticità.