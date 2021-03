Coronavirus, in Italia 20.396 nuovi casi. In Sicilia +598 e 565 guariti

Sono 20.396 i nuovi casi di Coronavirus in Italia e ben 502 morti nel bollettino diffuso oggi dal Ministero della Salute. Sono 14.116 i guariti in 24 ore e 536.115 i positivi attuali.

L’indice di positività scende di nuovo al 5,5%. Sono +820 (3,3%) i ricoverati nei reparti Covid (totale 25.338), +75 (2,4%) in Intensiva (totale 3.157) e -1.804 le persone in isolamento domiciliare, per un totale di 501.862.

I tamponi effettuati sono 179.015.

In Sicilia invece, ci sono 598 nuovi positivi, 13 deceduti (per un totale di 4.371), 565 guariti (per un totale di 142.781). Gli attuali positivi nell’isola sono 14.776 (+20 è l’incremento). I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono stati 24.551 (si contano anche i tamponi rapidi).

Degli attuali positivi, 725 pazienti sono ricoverati con sintomi, 113 persone sono in terapia intensiva (+6).