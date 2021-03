Evade dai domiciliari a Trapani: nuovo arresto per un 53enne

I Carabinieri della Stazione di Trapani-Borgo Annunziata, nel corso di un servizio di pattuglia con il controllo dei soggetti gravati da misure restrittive della libertà, hanno arrestato G.M., 53nne trapanese, noto alle forze dell’ordine, poiché ritenuto responsabile del reato di evasione.

L’uomo, nonostante fosse sottoposto alla misura degli arresti domiciliari – a seguito dell’arresto operato dai Carabinieri della Stazione di Trapani-Borgo Annunziata ad inizio gennaio per il possesso di sostanza stupefacente – non è stato trovato all’interno della propria abitazione dai militari, in palese violazione delle prescrizioni impartite, in quanto sprovvisto di autorizzazione.

Le immediate attività di ricerca hanno permesso di rintracciare poco dopo l’uomo mentre percorreva le strade cittadine a bordo di uno scooter con delle buste della spesa e, al termine delle formalità di rito, di dichiararlo in stato di arresto.

Nel corso dell’udienza avvenuta nella giornata di ieri, la competente Autorità Giudiziaria ha convalidato l’operato dei militari dell’Arma, disponendo il ripristino della misura degli arresti domiciliari cui era già sottoposto, ma con braccialetto elettronico.