Via libera dall’Ema al vaccino Johnson & Johnson

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – Via libera dall’Agenzia Europea per i Medicinali (Ema) al vaccino Janssen (gruppo Johnson & Johnson) contro il Covid-19 per i maggiori di 18 anni.

“I dati sono solidi e soddisfano i criteri di efficacia, sicurezza e qualità”, spiega l’Ema. Si tratta del quarto vaccino anti Covid-19 approvato in Europa, dopo Pfizer-Biontech, Moderna e AstraZeneca.

“Con questo via libera, le autorità di tutta l’Unione europea avranno un’altra opzione per combattere la pandemia e proteggere la vita e la salute dei loro cittadini”, ha affermato Emer Cooke, direttore esecutivo dell’EMA, aggiungendo che “questo è il primo vaccino monodose” contro il Covid-19.

“Ora abbiamo uno strumento in più per combattere il Covid-19. Uno strumento particolarmente utile perchè si tratta del primo vaccino monodose – commenta il ministro della Salute Roberto Speranza -. Manteniamo alta l’attenzione di tutte le istituzioni sanitarie, italiane e internazionali, sulla sicurezza e sulla sorveglianza. Sono i vaccini la chiave più importante per vincere la sfida contro la pandemia”.

