Itaca Chiama Sanremo: le pagelle di Pigi Barbera alla quarta serata (finale giovani)

Ieri sera è andata in scena la quarta serata del tanto atteso Festival di Sanremo, la kermesse della Canzone italiana per eccellenza, giunta alla sua 71° edizione in veste alquanto anomala per l’emergenza Coronavirus.

Per la nostra iniziativa “Itaca Chiama Sanremo”, abbiamo schierato 5 musicisti del territorio, uno per serata, che commenterà e darà i voti di ogni esibizione sul palco del Teatro Ariston. Ieri sera abbiamo avuto l’onore di guardare il Festival con gli occhi del dj e producer marsalese di lungo corso, Pigi Barbera.

“Grazie all’iniziativa “Itaca chiama Sanremo” è toccato a me giudicare la quarta serata della kermesse musicale più famosa d’Italia, il Festival di Sanremo. Premetto che una volta il Festival era momento di aggregazione soprattutto familiare, ricordo i miei genitori e noi figli che cenavamo presto per essere tutti lì sul divano, coperta, patatine, davanti il televisore, ed era come essere in Teatro con i cantanti, il Pippo nazionale e poi i fiori e le canzoni – ci racconta Pigi Barbera, scavando tra i ricordi -. Col passare del tempo si è persa questa usanza, effettivamente neanch’io guardo più il Festival come una volta, ormai basta fare un giro sui social per sapere vincitore, cantante più carismatico, anomalie tecniche, “stranezze” sanremesi, non so chi di voi ad esempio si ricorda di questo episodio del 1995: Al Festival si assistette ad una minaccia di suicidio in diretta: un uomo, Giuseppe Pagano detto Pino, si sedette sul bordo della galleria del Teatro Ariston mostrando l’intenzione di buttarsi di sotto e venendo fermato da Pippo Baudo tra gli applausi. Anni dopo lo stesso Pagano ammise di aver inscenato il tutto per attirare l’attenzione su di sé. Basta con i rimpianti del Sanremo di una volta, oggi, una cosa che MI PIACE è Rosario “Ciuri” Fiorello, perchè oltre le battute preparategli dagli autori sa anche improvvisare e lo fa con una naturalezza unica, ciò che NON MI PIACE è lo sperpero di soldi per la realizzazione delle cinque serate, in particolare i cachet corrisposti a presentatore e ospiti, ma come ben sappiamo tutto va così “perchè Sanremo è Sanremo”. Adesso mettetevi comodi e gustatevi i miei giudizi riguardo i cantanti della quarta serata“.

Nuove proposte



Folcast – Scopriti

Bella canzone, tipica da Sanremo, lui mi ricorda un pò Alex Baroni, un tocco di calore, raffinatezza e blues, possibile vincitrice, poi invece scopro solamente terzo VOTO 9



Gaudiano – Polvere da sparo

Mi è piaciuta la canzone, lui sembrava un pò impacciato, sarà stata l’emozione della finale? Comunque conquista il gradino più alto del podio VOTO 8



Wrongonyou – Lezioni di volo

Non era tra le mie preferite delle nuove proposte, mi sembrava troppo scontata la melodia, ma in perfetto stile sanremese, comunque vince il Premio della Critica Mia Martini ed un ottimo quarto posto VOTO 7



Davide Shorty – Regina

Artista siciliano del quale sentiremo parlare sempre più spesso, molto bella la canzone, l’avevo dato per vincitore, conquista il secondo posto e il Premio della Stampa Lucio Dalla, niente male VOTO 10



Big

Aiello – Ora

Tra le voci più interessanti, forse per il suo modo di cantare urlando, mi è piaciuta sin dalle prime note, lo vedo tra le prime posizioni… magari sul podio VOTO 8

Annalisa – Dieci

Non mi trasmette niente, non riesco a farmela piacere, bella voce, da “dieci” sicuramente, ma… VOTO 6

Arisa – Potevi fare di più

Stile della canzone forse già sentita, “mielosa”, ma tipica da Sanremo, forse un Sanremo che sta cambiando nella forma. Arisa e la sua poesia… VOTO 8

Bugo – E invece sì

La voce non mi convince, come la musica… potevi andare anche questa volta VOTO 5

Colapesce ft. Di Martino – Musica leggerissima

Forse non vinceranno il Festival, ma la loro canzone, fatta di pochi accordi, ti rimane in testa, stile anni ’70 VOTO 8

Coma Cose – Fiamme negli occhi

Non mi è piaciuto il brano, interessanti le due voci, ma a parte il genere musicale, lontano chilometri, assomigliano ai Jalisse, li rivedremo ancora? VOTO 6

Ermal Meta – Un milione di cose da dirti

Inizia Ermal, ti vedo già sul podio, la canzone ti prende da subito VOTO 9

Extraliscio ft. Davide Toffolo – Bianca luce nera

Ottimi musicisti sicuramente, ma troppo confusione, non mi piace VOTO 5

Fasma – Parlami

Ormai si usa l’autotune anche nella pasta asciutta, ma tra i trapper/rapper è obbligo usarlo nelle loro canzoni, bellino il pezzo, una hit per i giovanissimi VOTO 8

Francesca Michielin ft. Fedez – Chiamami per nome

La Michielin bella voce, precisa, intonata, Fedez mi sembra teso, quell’autotune non l’ho gradito VOTO 6

Francesco Renga – Quando trovo te

Sei ingrassato? Ma con la stessa energia di sempre, problemi al microfono hanno fatto ascoltare questa bella e difficile canzone per ben due volte VOTO 8

Fulminacci – Santa Marinella

Non tutti conoscono Filippo Uttinacci, in arte Fulminacci, ma questo ragazzo sta facendo tanta strada e lo vedremo sempre più spesso, la canzone non è da podio, ma molto molto bella VOTO 7

Gaia – Cuore amaro

Sul podio ho visto musica mediterranea, voce calda che ti avvolge e corpo, sì, Gaia ha cantato anche con il corpo, bella e brava! VOTO 8

Ghemon – Momento perfetto

Un pò di funky in questa canzone, Ghemon sembrava cullarsi sulle note della canzone, la voce? mmmh VOTO 6

Gio Evan – Arnica

Non è la tra le mie preferite, molto colore, ma poca musica VOTO 5

Irama – La genesi del tuo colore

A me ricorda un pezzo anni ’80 e comunque il look è degno di Umberto Tozzi, anche qua autotune a manetta VOTO 7

La Rappresentante di lista – Amare

Bella la voce di Veronica, musica e ritmo che ti entrano in testa da subito VOTO 8

Lo Stato Sociale – Combat Pop

Preparatevi al tormentone! Baraonda quando arrivano loro sul palco, la canzone mi piace, la sentiremo in radio, la canteremo sotto la doccia e, se riapriranno i locali notturni, la balleremo anche… VOTO 9

Madame – Voce

Mi è sempre piaciuta, una voce molto interessante, provocatoria, scalza, la vedo sul podio… diciamo tra le prime tre posizioni VOTO 9

Malika Ayane – Ti piaci così

Malika per me è un mix tra Lady Gaga e Giuni Russo di “un’estate al mare”, comunque brano molto piacevole all’ascolto e lei, come sempre, elegantissima VOTO 7

Maneskin – Zitti e buoni

Mi piacciono per il loro rock aggressivo, la voce di Damiano, il frontman del gruppo, è pazzesca, non puoi fermarti, li ascolti e riporti indietro il file per riascoltarli ancora… Siamo fuori di testa, ma diversi da loro! VOTO 10

Max Gazzè e la Trifluoperazina Monstery Band – Il farmacista

Il ritmo è tipico da Max Gazzè, questa sera in veste Salvador Dalì, canzone che si lascia ascoltare piacevolmente, lo troveremo a metà classifica? VOTO 7

Noemi – Glicine

Mi è sempre piaciuta Noemi, elegante, raffinata, empatica. La vedo tra le prime posizioni VOTO 9

Orietta Berti – Quando ti sei innamorato

Orietta è sempre Orietta, look da perfetta signora ultrasettantenne, voce splendida, bella anche la canzone, ma forse Sanremo sta cambiando VOTO 7

Random – Torno a te

E’ stato l’ultimo cantante della quarta serata ed erano quasi le 2, tutti stanchi e orecchie piene di musica, a parte questo non è tra i miei preferiti VOTO 6

Willie Peyote – Mai dire mai

Brano interessante, testo interessante, un basso che ti entra nella testa, da ascoltare… Mai dire mai! VOTO 8