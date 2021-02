PD Trapani su parco eolico in mare: “Esaminiamo tutti gli aspetti del progetto”

Il coordinamento del Circolo PD di Trapani si è riunito per discutere della richiesta sulla richiesta di concessione demaniale marittima relativa al progetto per la realizzazione di un Parco eolico off-shore nello Stretto di Sicilia.

Per il Circolo è urgente una “transizione ecologica pianificata inclusiva ed equa”, prendendo atto delle principali caratteristiche del progetto. Nella nota del Partito Democratico, si prende in considerazione l’eventuale ricaduta che un progetto del genere ha sul territorio in termini ambientali ed economici, ma esaminando il progetto sono emersi degli aspetti da tenere sotto controllo così come appare “clamorosa” la distensione del parco eolico in mare per 2mila km, di cui la Provincia di Trapani ne occupa 2.470 k/mq.

L’esempio fatto nella relazione, è quello dell’area eolica in Gran Bretagna comunque non in prossimità di aree naturalistiche come potrebbe essere nel caso delle coste siciliane.

QUI E’ POSSIBILE SCARICARE E LEGGERE LA LETTERA DEL CIRCOLO: