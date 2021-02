Il Lungomare di Marsala che vorrei, lettera di un cittadino che ritorna nella sua Città

Un cittadino marsalese che ha lasciato la propria terra per lavoro, e che sta tornando con la sua famiglia, ha scritto una lettera alla nostra redazione, sulla Marsala che ritrova oggi e su quella che si aspetta dal futuro. Queste le parole di Alessandro Casano che sino ad oggi ha vissuto a Gorgonzola (MI):

“Questa è una lettera dedicata a chi ci crede, a chi sogna con coscienza, a chi desidera il cambiamento razionale. Dedicata al turista, al fuori sede ma soprattutto al cittadino marsalese. Adesso, chiudendo gli occhi immagino per la nostra Marsala un Lungomare dove i nostri amici possano fare la loro corsetta sperando di smaltire le arancine del pranzo; immagino i nostri genitori fare una passeggiata per tenere vivo il cuore; immagino poi, un Lungomare dove i nostri figli e nipoti imparino ad andare in bici, togliendo pian piano le infantili rotelle. Immagino, ancora con gli occhi chiusi, una Marsala in cui il domani sia più verde, pulito e sostenibile. Poi, apro gli occhi e vedo una città, che fa del turismo uno dei suoi fondamenti, ma che ha delle difficoltà a gestire l’aeroporto, la pulizia delle spiagge, i trasporti pubblici, la rete stradale e soprattutto un Lungomare lungo km che ben gestito sarebbe invidiato dal mondo intero, ma soprattutto noi marsalesi potremmo goderci maggiormente e realmente quello che la nostra città ci offre. Questa è una lettera di un marsalese che ama la sua città, ovunque egli sia“.