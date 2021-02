Marsala: “Sono Mario, voglio 5 euro”, un uomo continua a citofonare in Città

Giorni fa, in alcuni gruppi Facebook locali, girava la “voce di popolo”, poi confermata, di un uomo che si aggirava nei pressi della via Trapani e zone limitrofe, citofonando alle abitazioni.

Pare che l’uomo continui a “disturbare” i cittadini non solo di giorno ma anche di notte, spostandosi verso altre zone del centro cittadino.

E’ accaduto questa notte, intorno alle 4.15: un uomo ha suonato al citofono di moltissime abitazioni della via Biagio Di Pietra. Una signora in particolare ha risposto e dall’altra parte si è sentita dire: “Mi chiamo Mario, non le faccio nulla. Voglio solo 5 euro”.

Del resto, dell’uomo e dei motivi che lo portano a citofonare e chiedere soldi, ancora nulla si sa.