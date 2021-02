Campagna e Villabuona su Ferrantelli e migranti: “Frasi che alimentano clima razzista”

La vicenda relativa all’intervento a Sala delle Lapidi del consigliere Pino Ferrantelli sui migranti continua a suscitare reazioni, anche al di fuori dei confini marsalesi. Il dirigente regionale del Pd Marco Campagna e la presidente dell’assemblea provinciale dei democratici Valentina Villabuona affermando di aver ascoltato ascoltato con sconcerto le dichiarazioni del consigliere Ferrantelli, “consapevoli della grave situazione di intolleranza che seppur piccoli gruppi hanno alimentato in questi mesi in città”.

“Ferrantelli sostiene che i migranti terrorizzano i cittadini, probabilmente ciò avviene quando vengono pestati nelle strade di Marsala – affermano provocatoriamente Campagna e Villabuona -. Le dichiarazioni del consigliere sono preoccupanti perché alimentano il clima razzista e per l’ennesima volta vengono smentite anche oggi dai fatti, con l’ennesimo provvedimento seppur cautelare nei confronti di un italiano accusato di aggressione aggravata dall’odio razziale. Il problema del razzismo è certamente culturale e va combattuto con prese di posizioni chiare e nette soprattutto dai rappresentanti delle istituzioni. Fino ad oggi avevamo registrato un imbarazzante silenzio del sindaco Grillo, alla luce delle dichiarazioni del suo consigliere ci spieghiamo anche il motivo. Non ci stancheremo mai di dire che Marsala è una città accogliente e che questi gesti sono opera di una minoranza, tuttavia, dichiarazioni come quelle del consigliere di Fratelli d’Italia sono gravi e vanno condannate senza se e senza ma”.