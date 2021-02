Battesimo finisce in rissa durante la foto col bimbo, invitati ai ferri corti

A San Cipriello, paesino in Provincia di Palermo, un battesimo si trasforma in rissa. Erano tutti in chiesa domenica scorsa, all’interno della chiesa madre dove due famiglie, pare già ai ferri corti, stavano partecipando al rito di un bimbo di 7 mesi. I genitori del piccolo sono due ventenni che, nonostante la breve vita del bambino, hanno già interrotto la loro relazione. Nonostante ciò avrebbero deciso comunque di organizzare il battesimo con i rispettivi parenti, una trentina di persone. La tensione sarebbe esplosa al momento delle foto di rito, forse per l’insistenza di alcuni familiari o per qualche invito a indossare correttamente la mascherina chirurgica.

Fatto sta che, in pochi secondi, una decina di persone hanno cominciato a spingersi, a dare pugni, schiaffi, tirate di capelli e calci, continuando nonostante l’intervento del prete che in quel momento si trovava in sagrestia. Ad avere la peggio il nonno materno, colpito da un giovane con calci e pugni.

Non sono intervenute le forze dell’Ordine, la lite è stata sedata con non pochi problemi, ma scatteranno delle denunce. Sarà anche la Procura a decidere.