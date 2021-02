Immigrati a Marsala, interviene Enzo Zerilli: “Gravissime le frasi di Ferrantelli in Consiglio”

Ha fatto discutere l’intervento con cui, ieri pomeriggio in Consiglio comunale, il consigliere Pino Ferrantelli ha parlato della situazione degli immigrati a Marsala. Pur annunciando il proprio voto a favore alla mozione che condannava gli atti di razzismo verificatisi nei mesi scorsi in città, letta in aula dal capogruppo di minoranza Nicola Fici, l’ex assessore provinciale ha affermato che i migranti “seminano terrore e paura e non rispettano le regole”, asserendo, inoltre, che le forze dell’ordine “hanno le mani legate” nei loro confronti.

Dopo la nota fortemente critica del circolo marsalese del Pd, interviene anche l’associazione Amici del Terzo Mondo, attraverso il presidente Enzo Zerilli. “Le affermazioni del consigliere Ferrantelli sono gravissime. Ma sono discutibili anche i toni, nel momento in cui parla de “i signori immigrati”, come se venissero qui a farsi le vacanze. In tal modo, si distorce la realtà”. Per gli Amici del Terzo Mondo, “Marsala non è una città razzista, tuttavia è un fatto acclarato che le aggressioni dei mesi scorsi nei confronti di giovani immigrati siano state accompagnate da espressioni verbali e insulti eloquenti”.

“Riteniamo poco felice quest’intervento all’interno del massimo consesso civico – conclude Enzo Zerilli – nel silenzio dei consiglieri e degli assessori presenti. Considerato il momento storico che stiamo vivendo, segnato da una grave situazione economica e sociale, tutto ciò può innescare ulteriori episodi di violenza”.