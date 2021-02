Trapani: il Covid non ferma “I Scinnuti”. Ecco il programma

Con l’avvio del periodo quaresimale, prenderanno il via da domani

(Venerdì 19 Febbraio 2021) a Trapani “ ‘I Scinnuti”. A causa delle restrizioni imposte per il contenimento del Coronavirus, quest’anno il programma subisce un forte cambiamento: su proposta del Rettore della Chiesa delle Anime Sante del Purgatorio don Alberto Genovese e condivisa dai Capi Consoli, il CdA dell’Unione Maestranze e le autorità di pubblica

sicurezza, è stato stilato un calendario di appuntamenti che avrà come

protagonisti tutti i Sacri Gruppi. Seppur a porte chiuse, si potrà

vivere comunque in maniera intensa la preparazione alla Settimana

Santa attraverso le dirette sulla pagina Facebook “Unione Maestranze

Trapani”.

«Abbiamo sperato in un miracolo seppur la CEI già dallo scorso anno

aveva vietato ogni tipo di processione religiosa per il 2021 – afferma

il presidente Giuseppe Lantillo -. Con il Consiglio di Amministrazione,

e di concerto con sua Eccellenza Mons. Pietro Maria Fragnelli, abbiamo pensato ad iniziative in avvicinamento alla Settimana Santa nel rispetto delle norme vigenti. L’idea del suddetto consiglio è stato quello di svolgere tutto via streaming; quando ciò è stato posto all’attenzione del Rettore, Don Alberto Genovese ha ideato questo inedito programma per permettere ai trapanesi di poter respirare comunque l’atmosfera della Quaresima. Dopo vari confronti con le Maestranze e i Capi Consoli, è stato condiviso il calendario già

pubblicato dalla Diocesi».

Ad ogni Scinnuta, a partire dalle ore 19, il gruppo scelto verrà

spostato davanti all’altare principale della Chiesa dove, dopo un

momento musicale, una breve scheda storico-artistica a cura di Lina

Novara ne racconterà origine, valore artistico, curiosità. Quindi un

commento spirituale a cura del rettore don Genovese, una breve stacco

musicale, e infine, un momento di preghiera curato e animato dai ceti.

Gli spostamenti dei gruppi saranno accompagnati da marce tradizionali.

L’ingresso nella Chiesa del Purgatorio sarà contingentato e ad ogni

Scinnuta potranno partecipare fino ad un massimo di 50 persone

stabilite dal ceto che cura il gruppo che effettua la Scinnuta.



Di seguito il calendario delle Scinnute.

– Venerdì 19 Febbraio: “La separazione” – Ceto degli Orefici

– Lunedì 22 Febbraio: “La lavanda dei piedi” – Ceto dei Pescatori

– Martedì 23 Febbraio: “Gesù nell’orto del Getsemani” – Ceto degli Ortolani

– Mercoledì 24 Febbraio: “L’arresto” – Ceto dei Metallurgici

– Venerdì 26 Febbraio: “La caduta al Cedron” – Ceto dei Naviganti

– Lunedì 1 Marzo: “Gesù dinnanzi ad Hannan” – Ceto dei Fruttivendoli

– Martedì 2 Marzo: “La negazione” – Ceto dei Barbieri e Parrucchieri

– Mercoledì 3 Marzo: “Gesù dinnanzi ad Erode” – Ceto dei Pescivendoli

– Venerdì 5 Marzo: “La flagellazione” – Ceto dei Muratori e Scalpellini

– Lunedì 8 Marzo: “La coronazione di spine” – Ceto dei Fornai

– Martedì 9 Marzo: “Ecce Homo” – Ceto dei Calzolai e Calzaturieri

– Mercoledì 10 Marzo: “La sentenza” – Ceto dei Macellai

– Venerdì 12 Marzo: “L’ascesa al Calvario” – Popolo

– Sabato 13 Marzo: “Madre Pietà dei Massari” – Ceto dei Massari

– Lunedì 15 Marzo: “La spogliazione” – Ceto dei Tessili e Abbigliamento

– Martedì 16 Marzo: “La sollevazione della Croce” – Ceto dei

Falegnami, Carpentieri e Mobilieri

– Mercoledì 17 Marzo: “La ferita al costato” – Ceto dei Pittori e Decoratori

– Sabato 20 Marzo: “Madre Pietà del Popolo” – Ceto dei Fruttivendoli e

del Popolo

– Lunedì 22 Marzo: “La deposizione” – Ceto dei Sarti e Tappezzieri

– Mercoledì 24 Marzo: “Il trasporto al sepolcro” – Ceto dei Salinai

– Venerdì 26 Marzo: “L’Urna” – Ceto dei Pastai

– Sabato 27 Marzo: “L’Addolorata” – Ceto degli Autisti, Albergatori,

Baristi, Camerieri, Cuochi, Dolcieri, Tassisti

Link: https://www.facebook.com/unionemaestranzetp

Nei giorni delle Scinnute la Chiesa sarà aperta al pubblico nelle

fasce orarie che vanno dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 17.30.